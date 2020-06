Glabbeek realiseert ‘buurthoekjes’ in alle deelgemeenten Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

08u46 0 Glabbeek Glabbeek wil op heel wat plaatsen langs het openbaar domein vergeten hoekjes opwaarderen. “We willen hier gezellige buurthoekjes met zitbanken en groenaanplanting van maken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

“Onlangs realiseerden we op de hoek van de Dries en de Craenenbroekstraat in deelgemeente Glabbeek al zo een gezellig buurthoekje waar wandelaars, fietsers en buurtbewoners kunnen verpozen”, gaat de burgemeester verder. “Jaren lag de hoek op dit kruispunt er zeer vuil bij, maar door een mooie groenaanplanting en de plaatsing van een zitbank, zorgden deze kleine aanpassingswerken voor een veel mooier dorpszicht.”

En ook in de Baekveldstraat in deelgemeente Bunsbeek waar de gemeente bijna klaar is met de aanleg van nieuwe weginfrastructuur en voetpaden, wordt aan het gemeentelijke gebouw van de buitenschoolse kinderopvang en JH De Kloemp aan de zijde van de Baekveldstraat een gezellig buurthoekje gerealiseerd. “Ook dit openbaar domein naast de inrit van de buitenschoolse kinderopvang lag er jarenlang troosteloos en vuil bij. Door ook hier een mooie groenaanplanting en zitbanken te plaatsen, zorgen we dat buurtbewoners hier elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens openbare werken in alle deelgemeenten zullen we op alle vergeten hoekjes van het openbaar domein waar het mogelijk is van deze gezellige buurthoekjes gaan realiseren”, besluit Reekmans.