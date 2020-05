Glabbeek plaatst veilige babbelbox

aan woonzorgcentrum Vanessa Dekeyzer

08 mei 2020

17u50 3 Glabbeek Om senioren toch de mogelijkheid te geven om hun familie in deze moeilijke tijden te zien, plaatste de gemeente aan het woonzorgcentrum Den Boomgaard een babbelbox. “We gebruiken hiervoor één van de houten huisjes die we gebruiken bij evenementen”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Aan de voorzijde van het huisje werd een plexischerm geplaatst zodat de familie ook bij slecht weer droog zit en via een intercomsysteem kan praten met hun familielid die veilig in het woonzorgcentrum kan blijven zitten aan een open deur of raam.

“We hebben de voorbije weken vooral ingezet op maatregelen om onze allerzwakste inwoners in ons woonzorgcentrum maximaal te kunnen beschermen”, gaat Reekmans verder. “Deze maatregelen en de enorme inzet van het personeel hebben hun effect niet gemist, want intussen werden alle bewoners getest en was er niemand besmet met het coronavirus. Nu gaan we maatregelen nemen om de bewoners hun familie op een veilige, persoonlijkere en comfortabelere manier te kunnen laten ontmoeten.”

Tot nu toe waren familieleden aangewezen om buiten aan het raam of aan het terras te staan. “Met onze ‘babbelbox’ willen we het contact met familie iets comfortabeler laten verlopen”, aldus de burgemeester. “Bedoeling is dat onze inwoners zo de kans krijgen om toch bezoek te ontvangen, zonder fysiek contact of besmettingsrisico, maar wel met visueel en verbaal contact.”