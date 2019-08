Glabbeek palmt Middelkerke aan Zee in Kristien Bollen

13u32 4 Glabbeek Tijdens het weekend van 17 en 18 augustus wordt Middelkerke een heel weekend Glabbeek aan Zee . Die zondag zijn de inwoners van Glabbeek immers uitgenodigd in zustergemeente Middelkerke.

De gemeente Glabbeek organiseert die dag een busreis naar de kustgemeente, waar alle inwoners voor slechts 10 euro kunnen aan deelnemen. In de voormiddag is er een feestelijke ontvangst door het gemeentebestuur van Middelkerke en in de namiddag is er een vrije namiddag aan zee voorzien. Intussen schreven ruim 150 inwoners zich al in om mee op daguitstap naar de zustergemeente te gaan. Inschrijven kan nog tot 9 augustus via alain.goyens@glabbeek.be, telefonisch 016/779393 of online via www.glabbeek.be/mijnreservaties

Kom op tegen kanker

Op zaterdag 17 augustus vertrekt er al een rennersploeg van Glabbeek fietst tegen Kanker voor een gesponsorde fietstocht naar Middelkerke. Een twaalftal fietsers vertrekt zaterdag om 6.30 aan het gemeentehuis van Glabbeek voor een fietstocht van 190 km naar Middelkerke. De ploeg rijdt in blokken van 50 km aan een gemiddelde snelheid van 23 km/uur en er zijn volgwagens voorzien. Bij het binnenrijden van Middelkerke worden de fietsers uit Glabbeek feestelijk opgewacht door de burgemeesters van Middelkerke en Glabbeek en het jumelagecomité van Middelkerke. De laatste 20 km tot aan het gemeentehuis worden zij begeleid door een fietsteam van Middelkerke.