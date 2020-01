Glabbeek pakt bufferbekken Moutsbornstraat aan Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

10u01 0 Glabbeek Gemeenten die te kampen hebben met bodemerosie en modderlast, kunnen subsidies aanvragen voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. Op initiatief van schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij), diende Glabbeek in 2015 een subsidiedossier in voor de opmaak van een bodemerosieplan.

“Na de recente goedkeuring van het bodemerosieplan, kunnen we vanaf nu voor alle investeringskosten voor maatregelen in de knelpuntgebieden die omschreven staan in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, heel wat Vlaamse subsidies bekomen”, aldus de bevoegde schepen. “Een van de eerste dossiers die we de komende week gaan gaan uitvoeren, is het ruimen en dieper uitgraven van het bestaande bufferbekken in de Moutsbornstraat in Bunsbeek. Dit bufferbekken wordt vernieuwd omdat het een enorm belangrijke rol speelt in onze strijd tegen wateroverlast in Bunsbeek-dorp. We voeren deze werken als gemeente uit in een samenwerking met de watering.”

De kostprijs van de vernieuwing van dit bufferbekken bedraagt 16.111 euro.