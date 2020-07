Glabbeek overweegt de aankoop van een corona veiligheidscapsule die momenteel in Middelkerke wordt uitgetest DDH

20 juli 2020

15u02 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek kijkt met veel interesse naar het experiment in zustergemeente Middelkerke waar ze de veiligheidscapsule ‘Nebula’ hebben uitgetest om coronabesmettingen tegen te gaan. De capsule werd maandag in de kustgemeente geplaatst aan de ingang van het gemeentehuis.

De capsule meet van iedereen die erin plaatsneemt de temperatuur, controleert op het dragen van een mondmasker en ontsmet de handen. Bovendien verspreidt de machine een ontsmettingsnevel. “Wie koorts heeft of geen mondmasker draagt, krijgt een rood signaal en mag het gebouw niet binnen. Indien de privacywetgeving het toelaat, kan de machine ook personen registreren”, zegt Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De gemeente overweegt de aanschaf van dergelijke machine indien de testresultaten in Middelkerke positief zijn. “Het lijkt me handig om dergelijke capsule te installeren aan bijvoorbeeld de ingang van het gemeentehuis en ons lokaal woonzorgcentrum. Het zou geruststellend zijn voor de bewoners van ons woonzorgcentrum, waar onze meest kwetsbare inwoners vertoeven, moest iedereen die daar binnenkomt gecontroleerd worden en ontsmet”, besluit de burgemeester. De veiligheidscabine kost in volledige uitvoering 10.000 euro.”