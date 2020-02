Glabbeek organiseert zesde jaar op rij grote lenteschoonmaak



Kristien Bollen

04 februari 2020

18u44 2

Op initiatief van milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) organiseerde de gemeente Glabbeek in 2015 voor het eerst een grote lenteschoonmaak tegen zwerfvuil. Op zaterdag 4 april 2020 gaat al de zesde editie van deze lenteschoonmaak door.

“Het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieuadviesraad doen een oproep aan alle inwoners en verenigingen om op zaterdag 4 april te komen helpen. Jaar na jaar neemt het probleem van zwerfvuil overal toe en met acties zoals deze willen we vooral mensen sensibiliseren tot meer respect voor het milieu. Glabbeek is bovendien de enige gemeente in de ruime regio waar de prijzen de voorbije jaren voor afvalophaling niet gestegen zijn. En de gemeentediensten zijn permanent in de weer om ervoor te zorgen dat Glabbeek een propere gemeente is en blijft. Sluikstorten pakken we in Glabbeek met forse boetes tot 500 euro aan”, zegt milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

Verzamelen om 9 uur aan het gemeentehuis.