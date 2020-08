Glabbeek organiseert zelf Covid-19 testen voor alle seizoensarbeiders die werken of tijdelijk in de gemeente wonen Dirk Desmet

06 augustus 2020

19u41 0 Glabbeek Glabbeek neemt zelf de organisatie in handen van de Covid-19 testen, die worden opgelegd door de hogere overheid voor buitenlandse seizoensarbeiders die op hun grondgebied komen werken of verblijven. Afgelopen vrijdag besliste de gouverneur al dat al deze buitenlandse werkkrachten, die uit een oranje of rode zone komen, verplicht een coronatest moeten ondergaan, maar volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zijn die richtlijnen in de praktijk amper controleerbaar en daarom organiseert de gemeente ze nu zelf.

Een eerste testmoment ging donderdagavond door in fruitbedrijf Veulemans in Kapellen, de volgende dagen volgen alle anderen in Glabbeek. Eerder namen de gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant al extra maatregelen m.b.t. de buitenlandse seizoensarbeiders en legden ze de verplichting op om iedereen die uit een oranje of rode zone komt verplicht te laten testen. “De fruitbedrijven kwamen bij mij aankloppen omdat ze niet goed wisten hoe ze dit moesten organiseren en ze bovendien heel wat extra administratiewerk moesten gaan doen. Bovendien vroegen ze zich af hoe ze moesten weten dat iemand uit dergelijke zone kwam. Dat laatste was makkelijk op te lossen want voor elke seizoensarbeider die zich bij ons komt registreren, iets wat ze sowieso moeten doen, checken wij van waar die komt en of hij een test moet afleggen”, zegt de burgemeester.

Wooncontainers

In totaal verwacht Reekmans zo’n 250 plukkers maar nu al zijn er een honderdtal aangekomen, ook al begint de pluk pas binnen twee weken. “Ze nemen het zekere voor het onzekere en wachten niet tot de grenzen eventueel weer sluiten. Ik heb ook besloten dat ze allemaal voorlopig in quarantaine blijven tot ze een test hebben afgelegd. Indien ze positief testen - van die honderd zijn er best veel die uit rode zones komen - heeft de boerenbond een aantal wooncontainers gehuurd waar ze dan in kunnen verblijven”.

De gemeente organiseert en betaalt alles en werkt samen met het ziekenhuis in Tienen. “Vanzelfsprekend nemen we als schepencollege dit besluit na consultatie met de provinciegouverneur. Wij willen geen enkel risico nemen en daarom organiseren we als gemeente zelf de door de hogere overheid opgelegde Covid-19 test. De komende weken zullen er in onze regio veel mensen tewerkgesteld zijn in de verschillende fruitbedrijven die onze regio rijk is. Een groot deel van hen is afkomstig uit landen als Polen, Bulgarije, Roemenië, Slovakije, Spanje, Italië en Portugal. Verschillende gebieden kleuren oranje en rood in het reisadvies van Buitenlandse Zaken. De overheid legt die test op maar alleen als je het zelf organiseert kan je dit ook controleren, anders werkt het niet”, legt burgemeester Peter Reekmans het besluit uit.

Ik houd mijn hart vast want ik vrees dat sommigen wel eens besmet kunnen zijn, gezien velen uit die rode gebieden komen Burgemeester Peter Reekmans

De test is verplicht voor elke seizoensarbeider die uit een rode of oranje zone komt en in Glabbeek verblijft of er werkt. “Elk fruitbedrijf werd hiervan al in kennis gesteld en moet hiervoor verplicht samenwerken met de gemeente. Vanuit het ziekenhuis wordt elk fruitbedrijf gecontacteerd om een testmoment te organiseren, onmiddellijk na aankomst van de seizoensarbeiders. Donderdagavond hadden we een eerste testmoment bij het fruitbedrijf Veulemans in Kapellen, de komende dagen volgen de andere fruitbedrijven. Ik houd mijn hart vast want ik vrees dat sommigen weleens besmet kunnen zijn, gezien velen uit die rode gebieden komen.”

4.000 euro

“De hogere overheden zijn zoals steeds heel straf in het verplichten van allerlei zaken, maar legt de opvolging ervan zoals altijd bij de gemeenten die dit door medische en privacy-regelgeving onmogelijk kunnen controleren. Daarom nemen wij als gemeentebestuur geen enkel risico. De komende weken vestigen er zich ruim 250 seizoensarbeiders in ons dorp met amper 5.000 inwoners. Dit kost ons maximaal 4000 euro en dat is uiteindelijk een kleine investering waarmee we onze gemeente maximaal gezond kunnen houden. Ik zou het als burgemeester niet op mijn geweten willen hebben dat door de toestroom van buitenlandse werkkrachten uit risicogebieden ons dorp een broeihaard van besmettingen wordt”, gaat Reekmans verder.

De burgemeester betreurt tenslotte dat de testen uitgewerkt werden op provinciaal niveau en niet in nationale richtlijnen. “Indien het nationaal zou geweest zijn, kon het RIZIV tussen komen. Vandaar dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen en de fruitsector op deze manier ondersteunen”.