Glabbeek organiseert burgerlijke huwelijken via videoconferencing Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

16u38 0 Glabbeek Tijdens de coronacrisis kunnen burgerlijke huwelijken op het gemeentehuis enkel plaatsvinden in aanwezigheid van het koppel en hun getuigen. Omdat hun familieleden de plechtigheid niet kunnen bijwonen, zal Glabbeek de komende periode alle huwelijken via livestreaming organiseren.

“Vanaf begin mei hebben we heel wat huwelijken in Glabbeek op de agenda staan en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kunnen deze enkel plaatsvinden in aanwezigheid van het koppel en hun getuigen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Omdat we hun familie en vrienden toch willen laten meegenieten van dit uniek feestelijk moment van het ja-woord, gaan we de plechtigheid vanuit de trouwzaal op het gemeentehuis via livestreaming uitzenden. Maar we kiezen voor videoconferencing, omdat dit systeem iedereen in beeld brengt. Het voordeel hiervan is dat de familie en vrienden de plechtigheid thuis kunnen volgen, maar dat er ook interactie is met het koppel in de trouwzaal.”

De familie en vrienden die thuis achter hun computer volgen, zullen ook via beeld en geluid zichtbaar en hoorbaar zijn in de trouwzaal. Het koppel dient enkel aan hun familie en vrienden de link via YouTube door te geven. “Deze informatie stellen we ter beschikking van elk koppel dat de komende weken in het huwelijk stapt in Glabbeek”, aldus Reekmans. “Met deze manier van werken kunnen we gelet op de omstandigheden er toch nog iets mooi van maken. Het eerste huwelijk dat op deze wijze zal plaatsvinden is op 1 mei 2020.”