Glabbeek maakt straatverlichting energiezuinig Kristien Bollen

06 juni 2020

14u29 0 Glabbeek Glabbeek is één van de eerste Vlaamse gemeenten die intussen al volledig klaar is met hun jaaractieplan om alle oude straatverlichting tussen 2020 en 2027 te vernieuwen door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen. Op de gemeenteraad van 11 juni zal de Dorpspartijmeerderheid dit jaaractieplan 2020-2027 goedkeuren. De totale kostprijs van deze forse investering is ruim 847.550 euro, maar dit bedrag financieren we integraal met nieuwe subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius. Deze duurzame investering waarmee we jaarlijks de gemeentelijke energiefactuur halveren en zorgen voor 45% minder uitstoot van CO² was één van de belangrijkste beloften van de meerderheidspartij.

CO² uitstoot verminderen met 45 procent

“Vandaag bestaat onze straatverlichting in Glabbeek uit 1.570 stuks oudere gele lampen of sox-armaturen met een jaarlijks verbruik van 451.499,4kWh en 90,3 ton uitstoot van CO². De nieuwe LED straatlampen die we kunnen dimmen zullen een jaarlijks verbruik hebben van 254.459kWh en 50,89 ton uitstoot van CO². De jaarlijkse kostprijs van onze straatverlichting is vandaag 68.714 euro, deze kostprijs zullen we met onze nieuwe energiezuinigere straatverlichting doen dalen naar 39.617 euro per jaar. We zullen dus met deze duurzame investering in rationeel energieverbruik jaarlijks 29.097 euro besparen op onze gemeentelijke energiefactuur en laten bovendien de CO² uitstoot met ruim 45% dalen” legt burgemeester Peer Reekmans uit.

Straatverlichting blijft branden

In Glabbeek heeft men in tegenstelling tot vele andere gemeenten er de voorbije jaren niet voor gekozen om uit besparingsredenen de straatverlichting te doven. “Ook in de toekomst laten we ’s nachts de straatverlichting branden, omdat dit nu eenmaal gewoon veel veiliger is. Door te investeren in een nieuwe slimme straatverlichting zullen we onze straatlampen wel kunnen dimmen, waardoor we vermoedelijk naar een nog veel lager verbruik zullen gaan. Intussen is Fluvius al van start gegaan met de vervanging van de straatverlichting in de eerste straten van onze gemeente en tegen 2027 zal het werk volledig klaar zijn.”

Een overzicht van welke straat wanneer aan bod komt in het jaaractieplan:

In 2020 wordt de straatverlichting vervangen in de Schoolstraat, Boeslinter, Hoeledensesteenweg, Rode, Dries, Vissenakensesteenweg en Bunsbeekdorp.

In 2021 wordt de straatverlichting vervangen in de Stationsstraat en de Tiensesteenweg.

In 2022 wordt de straatverlichting vervangen in de Groenstraat, Sint-Katarinastraat, Kapellenstraat, Tafelbosstraat, Zuurbemde, Bronstraat, Hoeledenstraat, Steenbergestraat en Varentstraat.

In 2023 wordt de straatverlichting vervangen in de Attenrodestraat, Torenstraat, Binnenveld, Langstraat, Butschovestraat, Houtemsesteenweg en de Lindestraat.

In 2024 wordt de straatverlichting vervangen in de Kapelstraat, Oplinteresesteenweg, Varenbergstraat, Grotestraat, Kasseiweg, Smisveld, Oude Diestsestraat, Heideblokstraat, Dorpsstraat en Hulststraat.

In 2025 wordt de straatverlichting vervangen in de Bergeveldstraat, Lentedreef, Nieuwstraat, Meidoornstraat, Kromstraat, Keibergstraat, Bergstraat, Ruiterij, Craenenbroekstraat, Kaalveldstraat, Hoefstraat, Doelaagstraat, Kwadeplasstraat, Heribaan en Peerdsbosweg.

In 2026 wordt de straatverlichting vervangen in de Doemstraat, Solveldweg, Halensestraat, Heinkensbergstraat, Pamelenstraat, Meenselbeekstraat, Broekjesweg, Pepinusfortstraat, Walmersumstraat, Baakstraat en Broekstraat.

In 2027 wordt de straatverlichting vervangen in de Baekveldstraat, Langveldstraat, Veldstraat, Vlaasstraat, Schaffelbergstraat en Ruekenbosstraat.

