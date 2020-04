Glabbeek legt zelf stock met beschermingsmateriaal aan: “Lang genoeg gewacht op de overheid” Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

14u30 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek legt zelf een gemeentelijke strategische stock aan met 3.500 mondmaskers van het type FFP2, 500 chirurgische mondmaskers en 8.000 medische handschoenen. “We hebben lang genoeg gewacht op de bevoorrading vanuit de hogere overheid, die er maar niet komt”, vertelt burgemeester Peter Reekmans.

De gemeente legt zelf een strategische stock aan, zodat alle zorgverstrekkers in Glabbeek en de politiediensten veilig kunnen werken. “Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en volksgezondheid op mijn grondgebied en ik neem hiermee nu mijn verantwoordelijkheid omdat de noodzakelijke bevoorrading vanuit de hogere overheid achterwege blijft”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Bestelling

“Vanuit de gemeente Glabbeek bevoorraden we de komende dagen de politiezone Hageland met 1.000 mondmaskers FFP2 en we stellen 3.000 mondmaskers ter beschikking van de thuisdiensten van het OCMW, het woonzorgcentrum en alle zorgverstrekkers zoals huisartsen, kinesisten, tandartsen en thuisverplegers in Glabbeek”, aldus Reekmans.

“Ik vind het trouwens straf dat we via onze lokale apotheek en supermarkt deze bestelling op enkele dagen rond kregen. Vanuit het kleine Glabbeek lukt ons dus blijkbaar wel in enkele dagen, wat in Brussel na meer dan twee weken nog steeds niet lukt.”