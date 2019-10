Glabbeek krijgt opnieuw label van gezonde gemeente Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

11u22 4 Glabbeek Op initiatief van schepen van Welzijn Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) zal de gemeente Glabbeek tussen 2019 en 2024 opnieuw verder werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid.

“Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat concreet over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid”, aldus de schepen. Zopas werd het charter gezonde gemeente 2019-2024 ondertekend. Hierdoor mag Glabbeek zich opnieuw de komende jaren een gezonde gemeente noemen.