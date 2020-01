Glabbeek krijgt dreigbrief van voetwegenactivist Marc Van Damme Burgemeester Reekmans: “Wij laten ons niet chanteren door deze man” Vanessa Dekeyzer

28 januari 2020

11u25 142 Glabbeek De verklaringen van de burgemeester van Glabbeek hebben voetwegenactivist Marc Van Damme blijkbaar boos gemaakt, want de gemeente kreeg een aangetekende brief van de man in de brievenbus waarin hij dreigt met dwangsommen. “Hij beweert dat Glabbeek de dading volgens hem onvoldoende zou nakomen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Glabbeek sloot in 2017 een dading af met Marc Van Damme waarin duidelijk staat dat de gemeente vijftien jaar de tijd heeft om het trage wegenplan uit te voeren. “We hebben ons geëngageerd om elk jaar de dossiers van vijf trage wegen te behandelen. In zijn aangetekende brief beweert de voetwegenactivist nu dat de gemeente hem nog niet voldoende informeerde over de initiatieven die al genomen werden. Nochtans kreeg hij eind 2019 een duidelijke mail waarin alle initiatieven werden toegelicht”, aldus burgemeester Reekmans.

Tijdsdruk

Volgens burgemeester Reekmans is de aangestelde landmeter de laatste hand aan het leggen aan de opmeting van meerdere trage wegen zodat deze op de gemeenteraden van februari en maart kunnen behandeld worden. “Maar als voetwegenactivist Van Damme denkt de gemeente te kunnen afdreigen en ons nu tijdsdruk wil opleggen met dwangsommen, zal niets ons tegen houden om al deze trage wegen één na één af te schaffen”, zegt de burgemeester resoluut. “Want wij laten ons in Glabbeek niet chanteren door deze man. Onze beleidsvisie is heel duidelijk: nuttige trage wegen zullen we herwaarderen, pestwegen die door mensen hun eigendommen lopen, schaffen we een voor een af.”

Glabbeek kwam onlangs in aanvaring met voetwegenactivist Marc Van Damme. Het kwam zelfs tot een rechtszaak over het al dan niet heropenen van voetweg 43, die door een fruitbedrijf in Attenrode-Wever loopt. Glabbeek trok uiteindelijk aan het langste einde en deed Van Damme 4.628 euro aan gerechtskosten ophoesten.

Debat

“We willen zeker nuttige trage wegen in kaart brengen en kregen zelfs recent 35.000 euro Europese subsidies om onze trage wegen te herwaarderen, maar als voetwegenactivist Vandamme nu komt dreigen met dwangsommen, zullen we eerst voorrang geven aan trage wegen af te schaffen in plaats van te herwaarderen, want vanuit Glabbeek zal hij nooit één euro aan dwangsommen krijgen”, zegt Reekmans. “Ik ga trouwens graag eens een debat aan met deze zelfverklaarde voetwegenactivist zodat de publieke opinie eindelijk eens ontdekt dat de man zijn bankrekening belangrijker vindt dan een ordentelijk tragewegenbeleid.”