Glabbeek krijgt 20 hectare nieuw bos voor 2030 vdt

22 mei 2019

14u36 0 Glabbeek Na de aanplanting vorig jaar van een eerste geboortebos in Zuurbemde van drie hectare met 1.000 nieuwe bomen, wil Glabbeek op korte termijn op dezelfde locatie nog eens twee hectare bos aanplanten.

“Tegen eind 2020 krijgt onze gemeente door de intense samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op korte termijn maar liefst vijf hectare extra bos. En tussen 2020 en 2030 zullen we met ons ambitieus bosplan in totaal 20 hectare extra bos in de Velpevallei realiseren”, kondigt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) aan.

De aanplanting van deze nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 fors terug te dringen. “Bovendien gaan we ook de prachtige natuur van de Velpevallei ontsluiten met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden”, aldus schepen Vanwinkelen. “Wij doen in Glabbeek niet mee aan de klimaathysterie of een electoraal opbod, maar met daden maken we concreet werk van een beter klimaat.”