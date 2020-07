Glabbeek krijgt 20 hectare nieuw bos tegen 2030 Kristien Bollen

05 juli 2020

09u25 1 Glabbeek In 2014 kocht het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 88 hectare gronden in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden. Deze aankoop gebeurde om 20 hectare extra te gaan bebossen, bestaande dreven en wandelpaden te herstellen en te verbeteren, nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen, evenals in kleine landschapselementen te voorzien, de biodiversiteit te bevorderen en aan graslandbeheer te doen. Het gemeentebestuur van Glabbeek participeert mee in deze plannen wat geleid heeft tot een ambitieus gemeentelijk klimaatplan met bosplan in Glabbeek.

“Als gemeentebestuur zetten we al enkele jaren hoog in op de vergroening van onze gemeente. Na de aanplanting in 2018 van een eerste geboortebos in Zuurbemde van 3 hectare met 1.000 nieuwe bomen gaan we nu op korte termijn op dezelfde locatie nog eens 2 hectare extra bos aanplanten. Tegen eind 2020 krijgt Glabbeek door onze intense samenwerking met ANB op korte termijn maar liefst 5 hectare extra bos. En tussen 2020 en 2030 zullen we met ons ambitieus bosplan in totaal 20 hectare extra bos in de Velpevallei gaan realiseren. De aanplanting van deze nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 fors terug te dringen. Bovendien gaan we ook de prachtige natuur van de Velpevallei ontsluiten met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel –en fietspaden. In Glabbeek voeren we een daadkrachtig groen beleid met gezond verstand. Wij doen in Glabbeek niet mee aan de klimaathysterie of een electoraal opbod, maar met daden maken we concreet werk van een beter klimaat” zegt milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).