Glabbeek is pilootgemeente voor gratis online ondernemersplatform van Unizo Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

16u03 1 Glabbeek Onder impuls van Unizo lanceert VlaanderenOnline een ondernemersplatform tijdens de coronacrisis. Zo kunnen ondernemers zoals apotheken en voedingszaken d ie open blijven maximaal ondersteund worden en hun klanten informeren. Glabbeek lanceerde als pilootgemeente het platform, maar het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten aansluiten.

“Door naar één handige pagina online te gaan, krijg je een overzicht van alle noodzakelijke handelszaken die er per gemeente open blijven, wanneer ze bereikbaar zijn en vooral of afhalen en thuislevering mogelijk is”, zegt Tom Devos van VlaanderenOnline. “Na de lancering in Glabbeek doen we een oproep naar alle andere gemeenten om hierin gratis mee te stappen.”

Mario Vanhellemont (Unizo Hageland) zegt verheugd te zijn dat men met dit platform de lokale ondernemers een hart onder de riem kunnen steken. “We staan intussen al nauw in contact met de burgemeesters in het Hageland om samen een overzicht te maken van de handelszaken in hun gemeente en hun aanbod tijdens de coronacrisis. Zo kregen we na Glabbeek al positief antwoord uit Tienen, Bekkevoort, Linter en Tielt-Winge.”

Makkelijk registreren

Alle informatie kan je vinden op www.vlaanderenonline.be. “Je bedrijf kan je makkelijk registreren op de website. Ben je gemeentebestuur of ondernemersvereniging, zet dan jouw gemeente online met een mail naar hello@vlaanderenonline.be”, aldus Tom Devos. “We werken alvast hard verder om deze applicatie te voorzien van een nog snellere manier voor afhaling en thuislevering, waarbij men via het platform ook onmiddellijk van thuis al de betaling kan uitvoeren.”

De onlinetool is voor de gemeente Glabbeek al volledig en bereikbaar via https://vlaanderenonline.be/glabbeek/.