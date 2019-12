Glabbeek investeert fors in modern gemeenteonderwijs Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

14u28 1 Glabbeek Het gemeentebestuur voorziet de komende jaren opnieuw heel wat investeringen voor de gemeenteschool.

“Na de bouw van de nieuwe energiezuinigere schoolgebouwen, het moderniseren van de volledige schoolsite van de gemeenteschool aan de Dries en heel wat investeringen in nieuw klasmeubilair, gaan we nu vooral fors investeren in moderne technologie voor onze klaslokalen”, zegt schepen van Onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Zo plannen we de aankoop van nieuwe digiborden voor de klaslokalen van de lagere school, een filmprojector voor de kleuterschool en nieuwe computers en I-Pads voor de kleuter- en lagere school.”

“Hiermee zorgen we niet alleen dat onze gemeenteschool een van de modernste scholen van de regio is en blijft, maar zorgen we er vooral voor dat onze leerkrachten met deze investeringen nog kwalitatiever onderwijs kunnen geven aan onze kinderen”, besluit de schepen.