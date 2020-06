Glabbeek investeert deze legislatuur een half miljoen euro in nieuwe machines om de gemeente proper te houden DDH

25 juni 2020

09u29 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek investeert deze legislatuur ruim een half miljoen euro in materialen en machines om de gemeente proper te houden. Het college van burgemeester en schepenen maakte recent 35.000 euro vrij voor de aankoop van een nieuwe bestelwagen met laadbak, een nieuwe aanhangwagen, een nieuwe grasmaaier, bosmaaier en bladblazers voor de groendienst. De gemeenteraad van 9 juli moet die investeringen nog goedkeuren.

“ We gaan ook nog investeren in een nieuwe multifunctionele kniklader die zal gebruikt worden voor sneeuwruimen van de voetpaden, maaien van de trage wegen, het onkruidvrij houden van de voetpaden, het verwijderen van oude grafstenen en als heftruck. Hiervoor voorzien we 60.000 euro. Wij doen als kleine gemeente vooral doordachte investeringen in materiaal dat we in de winter en de zomer multifunctioneel kunnen gebruiken”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

De voorbije jaren investeerde de gemeente al in heel wat onderhoudsmateriaal zoals een veegmachine met kolkenreiniger, een tractor met onkruidborstel en bekenfrees, een mobiele stoommachine en een klepelmaaier. Recent kwam daar nog de bestelling van een tractor met maaiarm en opzuigbak bij, net als een containerwagen, goed voor 345.000 euro . “Deze investeringen in nieuw materiaal voor de groendienst zijn absoluut noodzakelijk om alle wegkanten en heel wat trage wegen degelijk te kunnen blijven onderhouden. Maar ook om ons openbaar domein maximaal onkruidvrij te kunnen houden”, besluit schepen van groendienst Hans Hendrickx (Dorpspartij).

In de meerjarenbegroting voorziet Glabbeek nog een budget van 60.000 euro om nog 3 bestelwagens te vervangen tussen 2021 en 2025.