Glabbeek investeert 5.650 euro extra om zomerkampen coronaproof te maken: busvervoer, coronapakketten en EHBO-rugzakken DDH

27 juni 2020

17u02 9 Glabbeek Net als andere gemeenten en steden in het Hageland voorziet ook Glabbeek ondersteuning in het gemeentelijk relanceplan voor de jeugdverenigingen om hun kampen coronaproof te maken. De gemeente investeert hiervoor ruim 5.500 euro extra. Samen Groen pleit ondertussen voor een debat over de verdeling van de 100.000 euro steun die Glabbeek kreeg van de Vlaamse Regering. De partij wil het geld meer spreiden over de komende jaren.

Glabbeek telt twee jeugdverenigingen, KSA Glabbeek en Bunker Jeugd, die beide op kamp gaan deze zomer, maar dan wel onder strikte voorwaarden. “De gemeente zorgt al sinds 2013 voor gratis busvervoer van alle kinderen die op jeugdkamp gaan en brengt ook telkens al hun materiaal en bagage naar de kampplaatsen. Door de coronacrisis zetten wij dit jaar 4 extra bussen in zodat de bubbels van -12 en +12 gescheiden blijven”, legt jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) uit.

Daarnaast werden EHBO-rugzakken aangekocht en coronapaketten met daarin onder andere alcoholgel, handschoenen, mondmaskers en ander beschermingsmateriaal. “Beide jeugdverenigingen ontvangen volgende week ook nog eens voor 3.250 euro aan middenstandscheques om voeding en extra materiaal voor hun kampen te kunnen aankopen bij onze lokale middenstand. In totaal investeren we deze zomer als gemeente en gemeentelijke jeugdraad voor ruim 5.650 euro extra om de zomerkampen van onze actieve jeugdverenigingen coronaproof te maken. Deze extra financiële middelen werden voorzien in ons gemeentelijk relanceplan”, gaat voorzitter van de jeugdraad Fien Goemans (Dorpspartij) verder.

Foute informatie

Vorige week stelde de oppositie dat het coronaproof maken van de jeugdkampen toch zwaar zou wegen op de verenigingen, maar daar is niets van aan, reageert schepen Holsbeeks: “Wij betreuren de desinformatie in de media van de oppositie hierover. Samen Groen beweerde dat wij de verenigingen niet voldoende financieel ondersteunden hierin, maar blijkbaar weet de oppositie, na zeven jaar, nog altijd niet dat de gemeente jaarlijks deze kosten integraal betaalt. Diezelfde oppositie keurde bovendien ook het gemeentelijk relanceplan niet goed, nochtans zorgt net dit plan ervoor dat de zomerkampen coronaproof kunnen worden gemaakt zonder extra financiële kosten voor de jeugdverenigingen.”

Samen Groen noemt de reactie van de meerderheid te kort door de bocht want - zo zeggen ze - de reactie gaat over een detail. “Ze pakken ons op details, ons gaat het om het bredere plaatje”, vertelt Kris Lentacker van Samen Groen. “Wij geven ook graag toe dat de meerderheid een aantal goede maatregelen nam, maar we willen gewoon graag weten hoe ze de toekomst zien voor de verenigingen die het door de coronacrisis niet gemakkelijk hebben en we hadden graag een onderzoek gedaan naar hun financiële gezondheidstoestand. Bovendien is er minstens één sportvereniging die een kamp organiseert, misschien zijn er wel meerdere. En dan is de vraag wat gaan we daarmee doen? De Vlaamse regering geeft onze gemeente ruim 100.000 euro financiële steun, misschien moeten we dat geld spreiden over een aantal jaar want morgen gaan de organisaties het ook nog moeilijk hebben. Hetgeen wij eigenlijk vragen is dat er een debat kan komen, waar we de problematiek kunnen bespreken over de partijgrenzen heen”, reageert Lentacker.