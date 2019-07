Glabbeek houdt de traditie van processies in ere VDT

01 juli 2019

16u10 0 Glabbeek In 2013 nam gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael, ook voorzitter van de kerkfabriek Attenrode samen met eerste schepen Kris Vanwinkelen het initiatief om de processie in hun parochie opnieuw leven in te blazen op de laatste zaterdag van juli. Ook dit jaar gaat op zaterdagavond 27 juli in Attenrode de processie uit.

Na de gebedsviering om 17 uur in de Sint-Andreaskerk van Attenrode, start de stoet met het beeld van de patroonheilige Sint-Andreas, zijn relikwie en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naar de kapel op het kruispunt van de Doelaagstraat en Kwadeplasstraat. Aan het kapelletje wordt er halt gehouden, gebeden en gezongen. De koninklijke harmonie Crescendo zorgt voor de muzikale begeleiding en ook het gemeentebestuur stapt mee op in de processie.

En op woensdag 15 augustus om 15 uur gaat ook de processie van de Heinkensberg, die al vier eeuwen bestaat, uit in Wever. Eerst vindt de jaarlijkse eucharistieviering in openlucht plaats aan de kapel om 10 uur en in de namiddag, om 15 uur, start de kleurrijke processie. Van de kerk van Wever gaat het naar de kapel van de Heinkensberg en weer terug met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg. Heel wat vrijwilligers, de kerkfabriek en het gemeentebestuur ondersteunen deze jaarlijkse traditie.