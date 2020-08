Glabbeek herdenkt vliegtuigcrash uit tweede Wereldoorlog ddh

04 augustus 2020

19u27 5 Glabbeek De gemeente Glabbeek herdenkt de vliegtuigcrash van bommenwerper Vickers Wellington in de wereldoorlog in coronatijden in gedachten. In totaal crashten vier vliegtuigen in de gemeente. Er was een eerbetoon voorzien aan het oorlogsmonument aan de crashsite maar door de coronamaatregelen gaat dit nu niet door.

De Engelse bommenwerper crashte zo’n 79 jaar geleden in de nacht van 5 op 6 augustus 1941 en werd neergehaald rond 1u35. “De Nieuw-Zeelandse piloot Luitenant F.L. Litchfield en vijf andere bemanningsleden waren met hun vliegtuig, type Vickers Wellington, om 22u47 opgestegen in Marham (Norfolk Engeland) en vlogen naar Mannheim Karlsruhe onder Frankfurt, om daar een bommentapijt uit te gooien. Dit type vliegtuig was een tweemotorige bommenwerper die tijdens de oorlog vooral als nachtbommenwerper gebruikt werd. In Sint-Truiden hadden de Duitsers een vliegveld, van waarop nachtjagers van het 1ste Staffel opstegen om nachtbommenwerpers aan te vallen. Iets na twee uur die nacht schoot piloot Luitenant Hans Joachim Redlich, van de Duitse Luchtwaffe, de Engelse bommenwerper boven Glabbeek neer.

De piloot schakelde alle motoren en elektriciteit uit om het brandgevaar bij de crash te verminderen, trachtte nog in glijvlucht zijn vliegtuig aan de grond te zetten, maar raakte tijdens de noodlanding enkele bomen in een bos in Zuurbemde en stortte neer in de achterliggende weide”, weet burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). De gewonden werden in het huis van Frans en Bertha Harry-Willems, in de Kersbeekstraat binnengebracht en kregen daar de eerste zorgen. “Uit een handgeschreven document van de Glabbeekse dokter Eugene Homans krijgen we een duidelijk zicht over wat er die nacht precies gebeurd is met de zes inzittenden van de gecrashte bommenwerper. Het was Jules Vangramberen die dokter Eugene Homans die nacht, op vraag van burgemeester Victor Mertens, kwam halen om op de plaats van de crash de gewonden te verzorgen. Het verzet kreeg de zes Engelsen niet tijdig weg en ze werden allen gevangen genomen door de Duitsers. Na verzorging in het hospitaal in Leuven en nadien in het ziekenhuis Instituut Bordet in Brussel werden ze als krijgsgevangen naar Duitse kampen in Polen en Litouwen gebracht. De zes inzittenden van deze vliegtuigcrash in Glabbeek kregen allen op het einde van de oorlog de oorlogsdecoraties ‘War Medal’ en ‘Campaign Star”, besluit de burgervader.