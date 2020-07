Glabbeek herdenkt soldaten uit dorp die 60 jaar geleden omkwamen bij een vliegtuigcrash in Congo



Kristien Bollen

05 juli 2020

10u26 0 Glabbeek Na de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 1960 braken er al snel onlusten uit waardoor de Belgische regering begin juli 1960 besliste om troepen te sturen om de landgenoten die nog ter plaatse waren te beschermen en te evacueren. In het kader van Operatie Tembloux vertrok op 19 juli 1960 het Belgisch vliegtuig C-119 “Flying Boxcar”, de CP-36, van de 15de Wing van het vliegveld Usumbura naar Bunia om aldaar assistentie te verlenen aan de Belgische para-commando’s.

De CP-36 stortte om 13.45 uur lokale tijd neer in Oost-Congo te Sake-Massisi/Bibatama, 75 kilometer ten noorden van Goma in de Kivustreek. De oorzaak van de crash werd toegeschreven aan motorproblemen in slechte weersomstandigheden. Aan boord bevonden zich een vijfkoppige bemanning van de 15 Wing en een peloton van 40 manschappen van de 3 Marscompagnie, bestaande uit het eigen kader en uit miliciens van de 10 Wing Jachtbommenwerpers uit Kleine-Brogel.

“Het ongeval maakte 41 slachtoffers, twee van deze slachtoffers waren miliciens uit Glabbeek. De 20-jarige korporaal Joseph Frans Toussaint uit Glabbeek-Zuurbemde kwam om en werd nadien begraven op het kerkhof van Zuurbemde. En ook de 20-jarige soldaat Renatus Van Hove uit deelgemeente Kapellen kwam om tijdens de crash. Door dit zware bilan behoort Sake-Masisi tot één van de drie zwaarste catastrofen uit de geschiedenis van de Belgische Luchtmacht. In 2016 plaatste wij als gemeentebestuur een herdenkingsbord op de kerkhoven van Zuurbemde en Kapellen waar deze twee soldaten uit ons dorp begraven liggen. De gemeente neemt ook jaarlijks deel aan de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van deze crash op de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel” reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).