Glabbeek herdenkt helden en slachtoffers van Tweede Wereldoorlog: “Toenmalig burgemeester hielp Britse soldaat ontsnappen” DDH

09 september 2020

13u09 1 Glabbeek Glabbeek gaat de helden en slachtoffers van WO II herdenken. In de nacht van 16 op 17 september 1942 werd het vliegtuig van sergeant Robert ‘Bob’ Frost neergeschoten, waarna hij met zijn parachute in Kapellen terechtkwam. De toenmalige burgemeester hielp hem ontsnappen. De gemeente zette het verhaal op de erfgoedwebsite en brengt op 17 september een bloemenhulde aan het oorlogsmonument.

Frost was 19 jaar en het was zijn 22ste missie als staartschutter van de Britse bommenwerper Wellington III IQ-Z. “Toen het vliegtuig geraakt was, gaf de piloot zijn mannen het bevel om uit het vliegtuig te springen in de buurt van Diest. Sergeant Frost landde met zijn parachute in Kapellen, terwijl de andere bemanningsleden in Loksbergen en Diest terechtkwamen. Het vliegtuig crashte uiteindelijk in de buurt van Diest”, weet burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Toenmalig burgemeester bood hulp

Nadat Frost zijn parachute had begraven, belde hij aan bij een woning op de steenweg. Hij kwam terecht bij toenmalig burgemeester Evarist Anter. “Van de burgemeester kreeg hij burgerkleding en een fiets om te ontsnappen. Met de fiets werd hij naar dokter Paul Moers in Tienen gebracht en van daar trok hij via Brussel en Parijs over de Pyreneeën naar Spanje. Hij reisde onder de schuilnaam Robert Simonis en werd tijdens zijn ontsnapping ook geholpen door gravin Andreé Dejongh, die binnen de weerstand actief was en ontsnappingsroutes regelde”, legt Reekmans uit.

Op 24 oktober 1942 verliet Frost Gibraltar en keerde hij terug naar Engeland. Frost is sindsdien meermaals teruggekeerd naar ons land. Hij is op 14 maart 2019 op 96-jarige leeftijd overleden. De fiets en kledij die hij van de burgemeester van Kapellen kreeg, staan nog altijd tentoongesteld in een oorlogsmuseum in het Verenigd Koninkrijk.