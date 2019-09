Glabbeek Herdenkt bevrijding 75 jaar geleden Kristien Bollen

Op 6 juni 1944 landen de geallieerden in Normandië, maar het duurt nog tot 2 september 1944 vooraleer Mons als eerste stad van België bevrijd wordt. In de volgende dagen bevrijden Britse (met o.m. de Belgische brigade Piron) en Amerikaanse troepen ook onze regio. De Duitse bezetter werd begin september 1944 verdreven in onze streek en op 7 september 1944 startte de bevrijding van Glabbeek en zijn deelgemeenten op het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. De Amerikaanse en Britse soldaten werden door de inwoners van Glabbeek-Zuurbemde, Bunsbeek, Kapellen en Attenrode-Wever met veel blijdschap ontvangen. De mensen gaven na vier jaar van onderdrukking, angst en ontbering uitbundig uiting aan hun vreugde en overal werden de vlaggen uitgehangen. Op zaterdag 7 september 2019 om 13 uur werden de klokken geluid en deed burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) samen met leden van het gemeentebestuur een bloemenhulde aan het oorlogsmonument voor de kerk in Glabbeek. Glabbeek herdenkt hierbij alle slachtoffers uit WO II die vochten of sneuvelden voor de vrijheden die wij allen vandaag kennen.