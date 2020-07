Glabbeek heeft voortaan eigen erfgoedsite DDH

03 juli 2020

18u51 0 Glabbeek Glabbeek pakt uit met een Glabbeek pakt uit met een erfgoedsite waar heel wat informatie te vinden is over Glabbeek en zijn deelgemeenten doorheen de eeuwen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) is zelf nogal geobsedeerd door het verleden en is dan ook bezieler van het initiatief.

“Normaal ging er in het kader van de viering rond het einde van de wereldoorlog een tentoonstelling door van ons dorp in deze moeilijke tijden maar door de coronacrisis werd dit gemeentelijk evenement geannuleerd. Eerder lokten deze tentoonstellingen, die we elk jaar organiseren, ruim 2.000 bezoekers. Daarom hebben we de voorbije periode heel wat van deze verhalen, die we normaal zouden gebracht hebben op de tentoonstelling, online gezet op onze erfgoedsite . Meer dan ooit zet het gemeentebestuur van Glabbeek in op het bewaren van ons lokaal erfgoed. Met gemeentelijke publicaties en herdenkingsborden op historische locaties laten we als lokale overheid ons lokaal erfgoed verder leven bij de huidige en toekomstige generaties”, zegt burgemeester Reekmans.

Scholen ook betrekken als educatief project

De gemeente zet in op het conserveren van de historische gebouwen maar wil ook de scholen betrekken bij het onderwijzen van de geschiedenis. De nieuwe website moet helpen om dat verleden nooit te vergeten “Deze website is intussen een permanente online-tentoonstelling geworden, waarop je heel wat informatie en foto’s over het rijke verleden van Glabbeek kan ontdekken. Via deze nieuwe website kunnen we ook het talrijke opzoekwerk van de Heemkundige Kring Glabbeek permanent online tonen aan het grote publiek en regelmatig worden er lokale erfgoedthema’s in de kijker gezet. Als kleine gemeente hebben we een groot verleden dat vaak nog te onbekend is bij de eigen inwoners”, gaat raadslid Jonas Vangroenendael (Dorpspartij) verder. Via de site kan iedereen genieten van de erfgoedschatten van het dorp. “Maar ook inwoners kunnen meewerken aan het bewaren van ons erfgoed door via deze site historische foto’s te bezorgen aan de gemeente en de Heemkundige Kring”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)

