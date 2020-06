Glabbeek gaat voor alternatief zomerprogramma DDH

05 juni 2020

17u24 0 Glabbeek Nu het licht op groen staat voor kleinschalige activiteiten lanceert de dienst vrije tijd ‘Glabbeek Zomert’, zeg maar het zomerprogramma in coronatijden.

“Onze dienst toerisme werkte een gezinswandeltocht uit van 7 km waarbij je vragen moet oplossen en waarmee er prijzen te verdienen zijn. De dienst jeugd maakte dan weer 4 wandelingen met als thema een dierenzoektocht, een sportquiz, de slimste inwoner van Glabbeek en de moord op de burgemeester. Via de app Actionbound worden wandelaars wegwijs gemaakt in onze gemeente”, legt schepen van vrije tijd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) uit.

En er is meer want bij de gemeentelijke jeugddienst kunnen inwoners maar liefst 14 escaperooms huren, telkens voor de prijs van 5 euro. De escaperooms, waarbij je dus moet ontsnappen, zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. “Alle 383 kinderen van Glabbeek, tussen de 6 en 12 jaar, krijgen begin juli ook een gratis blijf-in-je-buurt-doe-boekje in de brievenbus. Erin vinden ze ideeën om zich leuk bezig te houden in de vakantie”, gaat Holsbeeks verder.

Op de terreinen van de gemeenteschool, het GC De Roos, PC Kapellen en in de gemeentelijke sporthal worden tenslotte 25 jeugd-, dans-, sport- en cultuurkampen georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar. Meer informatie krijg je op de website van de gemeente waar je je ook kan inschrijven voor de kampen.