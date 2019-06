Glabbeek gaat voor 2025 de straatverlichting energiezuiniger maken vdt

13 juni 2019

07u10 2 Glabbeek Glabbeek wil voor 2025 al de oude straatverlichting vervangen zien door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met led-lampen. De totale kostprijs van deze forse investering is 425.000 euro.

“Door deze investering in rationaal energieverbruik zullen we bovendien de CO2-uitstaat van onze straatverlichting maar liefst halveren”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Bovendien gaat de gemeente deze nieuwe straatverlichting voor 100 procent financieren met subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius.”

Vandaag bestaat de straatverlichting in Glabbeek uit 1.000 stuks oudere gele lampen of sox-armaturen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 47 kW. “Door tussen 2020 en 2025 al deze oude lampen te vervangen door nieuwe led-armaturen, krijgen we straatlampen die 10 kW zuiniger zijn. En bovendien realiseren we met deze ingreep op de jaarlijkse gemeentelijke energiekost van 66.000 euro ook nog eens een besparing van 30 procent (of een besparing van 19.800 euro jaarlijks) en zorgen we tegelijk voor een halvering van de CO2-uitstoot.”