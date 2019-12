Glabbeek gaat van start met herwaardering nuttige trage wegen Vanessa Dekeyzer

30 december 2019

13u36 2 Glabbeek De Dorpspartijmeerderheid engageert zich om jaarlijks een vijftal nuttige trage wegen te heropenen of te herleggen. “Daardoor vermijden we als gemeente dure rechtszaken met activisten”, zegt voorzitter van de gemeenteraadscommissie Mobiliteit Simon Vandermeulen (Dorpspartij).

“We dienden onlangs een subsidiedossier in voor de herwaardering van verschillende trage wegen. Dit dossier omvat 60 procent subsidies met een maximum van 35.000 euro. Binnenkort beginnen we met de gemeenteraadscommissie Mobiliteit met de opmaak van een meerjarenplan om nuttige trage wegen te herwaarderen. Enkele trage wegen die door woningen en bouwgronden lopen, zullen we afschaffen, maar nuttige trage wegen zullen we heropenen, opwaarderen of herleggen. In de gemeenteraadscommissie gaan we alle trage wegen één per één bekijken en onderzoeken.”

Oppositie mag ook meedoen

“Ook de oppositie kan voorstellen doen voor de opmaak van dit meerjarenplan trage wegen en meedoen in de gemeenteraadscommissie Mobiliteit”, benadrukt partijvoorzitter Luc Lambrechts (Dorpspartij). “En we reiken hiervoor zelfs de hand uit aan oppositiepartij SamenGroen op voorwaarde dat ze definitief afstand nemen van rechtzaken rond trage wegen en bereid zijn om positief met ons samen te werken rond een trage wegenbeleid met gezond verstand.”

Veilige verbindingen

“SamenGroen formuleerde al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een uitgebreide visie op dit thema en wil die zeer graag op een constructieve manier afstemmen met de voorstellen van de meerderheid”, klinkt het. “Onze partij heeft uitgebreid aandacht voor het onderhoud en de herwaardering van het netwerk van trage wegen in onze gemeente, omdat trage wegen niet alleen een functioneel doel hebben, met name het creëren van veilige verbindingen voor wandelaars en fietsers, maar ook een cultuur-historische en recreatieve waarde”, zeggen raadsleden Kris Lentacker en Hilde Vanbrabant. “Tot slot is er het belang voor de biodiversiteit en natuurontwikkeling. We zijn dus zeker voorstander om hierover met de andere Glabbeekse partijen in overleg te gaan, maar ook burgers en experten te betrekken in dit proces.”