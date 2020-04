Glabbeek gaat testen in woonzorgcentrum op eigen kosten laten uitvoeren Vanessa Dekeyzer

10 april 2020

16u16 0 Glabbeek In het woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek zijn er intussen al enkele testen afgenomen door de artsen bij luchtwegklachten en/of koorts van bewoners op verschillende afdelingen. Deze testen waren tot vandaag allemaal negatief op het coronavirus. “Maar we gaan niet wachten op een uitbraak”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

“Amper twee woonzorgcentra in onze regio krijgen materiaal van de Vlaamse overheid om hun personeel en bewoners te testen op het coronavirus”, stelt Reekmans. “Den Boomgaard zit daar dus niet bij. Toch gaan we niet blijven wachten op een uitbraak of de beloofde hulp vanuit de Vlaamse overheid. Ik heb daarom de artsen de toelating gegeven om de testkits te bestellen en steekproefgewijs te starten met het testen op antistoffen bij de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum in Glabbeek op kosten van de gemeente. De gemeente voorziet hiervoor een budget van ruim 3.000 euro. Wij willen in Glabbeek de meest kwetsbare inwoners in ons woonzorgcentrum hiermee maximaal trachten te beschermen. In de loop van volgende week worden de testkits verwacht.”