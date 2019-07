Glabbeek fietst naar zustergemeente Middelkerke ten voordele van kom op tegen Kanker vdt

15 juli 2019

10u27 3

Op zondag 18 augustus zijn de inwoners van Glabbeek uitgenodigd in zustergemeente Middelkerke. De gemeente Glabbeek organiseert die dag een busreis naar de kustgemeente, waar alle inwoners voor slechts 10 euro kunnen aan deelnemen. Maar ook de ploeg van Glabbeek fietst tegen Kanker organiseert dat weekend een gesponsorde fietstocht naar Middelkerke.

“Met een twaalftal fietsers vertrekken we op zaterdag 17 augustus om 6.30 uur aan het gemeentehuis van Glabbeek voor een fietstocht van 190 kilometer naar Middelkerke”, zegt schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Voor deze tocht zoeken onze renners van Glabbeek fietst tegen Kanker meters en peters die hen willen sponsoren voor 100 euro per fietser. De ploeg rijdt in blokken van 50 kilometer aan een gemiddelde snelheid van 23 kilometer per uur en er zijn volgwagens voorzien.”

Bij het binnenrijden van Middelkerke worden de fietsers uit Glabbeek feestelijk opgewacht door het jumelagecomité van Middelkerke. De laatste 20 kilometer, tot aan het gemeentehuis, worden zij begeleid door een fietsteam van Middelkerke.