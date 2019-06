Glabbeek blijft met groenjobs investeren in propere kerkhoven Kristien Bollen

09 juni 2019

15u00 2 Glabbeek Permanent investeren in een mooie en propere laatste rustplaats van onze dierbare overledenen is een vorm van diep respect en blijft voor de Dorpspartijmeerderheid absoluut prioritair beleid.

“Wij kiezen met het gemeentebestuur opnieuw voor gesubsidieerde groenjobs voor het onderhoud van al onze kerkhoven” zegt schepen van begraafplaatsen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “Wij blijven voor het onkruidvrij houden van al onze kerkhoven verder werken met sociaal economiebedrijf De Winning. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert via dit project van groenjobs bovendien duurzame tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het doet dat door deze mensen in te schakelen voor natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu en de gemeenschap. Groenjobs vormen op die manier de link tussen sociale tewerkstelling, een beter leefmilieu en in Glabbeek voor propere kerkhoven. Wat dus een duidelijke win-winsituatie is voor alle betrokken partijen. Wij voorzien voor het onderhoud van onze 6 kerkhoven in Glabbeek, Zuurbemde, Bunsbeek, Kapellen, Attenrode en Wever jaarlijks een budget van 10.500 euro, waarvoor we maar liefst voor de helft of 5.250 euro aan Vlaamse subsidies voor krijgen. Voor amper 437,50 euro per maand voeren we in Glabbeek dus een doordacht milieubewust en uiterst betaalbaar beleid dat zorgt voor onkruidvrije en propere kerkhoven.”

