Glabbeek bezorgt elke inwoner

een mondmasker aan huis Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

19u00 0 Glabbeek In Glabbeek heeft men vrijdag alle inwoners van herbruikbare mondmaskers voorzien. “Onze gemeente heeft hiermee de primeur in ons land te pakken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Er heerste de voorbije week een grote drukte op het gemeentehuis. Maar liefst 5.600 mondmaskers met daarbij de handleiding moesten vrijdag in de bus van de Glabbekenaar vallen. “Deze mondmaskerbedeling aan alle inwoners was logistiek voor onze gemeentediensten enorm tijdrovend qua voorbereidingen”, aldus burgemeester Reekmans. “Aan het begin van de week zijn we gestart met het in kaart brengen van hoeveel mensen er in elke woning wonen. Vervolgens werden de maskers in enveloppen gestoken. Eens daarop het adres werd genoteerd, kon de bedeling pas van start gaan.”

Ook de zoektocht naar de juiste herbruikbare mondmaskers was volgens de burgemeester niet eenvoudig. “We zijn blij dat we hiervoor een bedrijf in West-Vlaanderen gevonden hebben, die deze mondmaskers volgens de richtlijnen van volksgezondheid produceerden. En doordat we heel snel deze mondmaskers bestelden, zijn deze nu ook al in Glabbeek geraakt. Wie er de afgelopen dagen bestelde of er nog moet bestellen, wacht intussen al snel enkele weken.”

Beter slapen

Met dertig man ging men vrijdag op stap in Glabbeek, waaronder OCMW-en gemeentepersoneel, gemeenteraadsleden en schepenen. Maar liefst 92 straten moesten gedaan worden, goed voor 2.252 woningen. “Vanaf de eerste dag van de crisis hebben we de zaken onmiddellijk heel vastberaden aangepakt”, zegt Reekmans nog. “Wij holden niet achter de feiten aan, maar durfden onze nek uitsteken, waardoor we als gemeente met tal van initiatieven een absolute voortrekker zijn in ons land. Ik zal opnieuw veel beter slapen als vandaag al mijn inwoners hun eigen mondmasker hebben, want eerlijk, als burgemeester wacht ik al lang niet meer op initiatieven van de hogere overheden.”