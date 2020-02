Gezamenlijke vraag om oversteek Tiensesteenweg veiliger te maken krijgt positief gevolg Kristien Bollen

26 februari 2020

17u22 0 Glabbeek De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van het Vlaams Gewest keurde de gezamenlijke vraag van Kortenaken en Glabbeek goed om de oversteek van de Tiensesteenweg (N29) ter hoogte van de Dorpsstraat in Kapellen veiliger in te richten.

De gemeente Glabbeek was al geruime tijd in overleg met vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om de bushalte aan het kruispunt van de Tiensesteenweg N29/Dorpsstraat in Kapellen te verplaatsen waardoor de oversteekzone en de haltes aan beide zijden van de Tiensesteenweg heel wat veiliger zouden worden. Deze bushalte wordt namelijk gebruikt door heel wat schoolgaande jeugd uit Glabbeek en Kortenaken die er de bus naar Diest of Tienen nemen (buslijn 420 en 540).

Middenberm

Zowel de gemeente Glabbeek, als de gemeente Kortenaken kregen van heel wat inwoners de vraag om deze bushalte te laten aanpassen. “Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer reageert nu positief op de gezamenlijke vraag van Kortenaken en Glabbeek en zal de halte verplaatsen en de oversteekzone heel wat veiliger maken. Zo gaat men de bushaltes schranken voorbij het kruispunt van de Steenweg met de Dorpsstraat en wordt het kruispunt aangepast door langs beide zijden een middenberm te voorzien. Deze middenbermen zullen automobilisten dwingen te vertragen aan het kruispunt en geven voetgangers en fietsers een betere zichtbaarheid, doordat ze in twee tijden kunnen oversteken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek.

Samenwerking

“Eerder al investeerden we in nieuwe fietspaden in de Doddelbergstraat in Kersbeek, waardoor de fietsverbinding naar de N29 heel wat verbeterd werd. De bushalte en oversteekzone op het kruispunt van de N29 in Kapellen wordt gebruikt door heel wat scholieren uit Kersbeek en is voor ons als buurgemeente dus ook enorm belangrijk. Toen we vorig jaar hierover in overleg gingen met buurgemeente Glabbeek, bleek dat zij ijverden voor een veiligere bushalte aan dit kruispunt. Door samenwerking boeken we nu een positief resultaat dat de verkeersveiligheid van onze inwoners ten goede komt”, reageert mobiliteitsschepen Kristof Mollu (CD&V) van Kortenaken.