Gewezen schepen Natasja Ons stopt met politiek: “Een postje zonder mijn sociaal engagement te kunnen nakomen is niets voor mij” DDH

01 juli 2020

16u42 0 Glabbeek Raadslid en gewezen schepen Natasja Ons (sp.a) stopt met actief aan politiek te doen. Naar eigen zeggen krijgt ze het niet meer gecombineerd met haar job en gezinsleven.

Natasja was schepen in de gemeente Glabbeek van 2014 tot 2018 en was toen onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening, burgerlijke stand, dierenwelzijn, cultuur en bibliotheek. Na de verkiezingen van 2018 werd ze raadslid van het bijzonder comité van de sociale dienst (OCMW). Tijdens haar jaren als schepen bouwde ze tijdelijk haar job als leerkracht Latijn af, maar sinds ze geen schepen meer is, werkt ze opnieuw fulltime in het onderwijs. “De combinatie met mijn fulltime job en een mandaat in het OCMW blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk haalbaar. Een politiek postje behouden zonder dat ik mijn sociaal engagement kan nakomen, is niet mijn stijl. Daarom geef ik mijn mandaat nu liever door aan een opvolger die er wel genoeg tijd voor kan vrij maken”, zegt ze zelf over haar besluit. Natasja blijft wel steunend lid van Sp.a. “Ik heb als schepen heel wat mooie zaken helpen realiseren met mijn partij en onze toenmalige coalitiepartner Dorpspartij, daar ben ik fier op.”

Voorzitter van de Glabbeekse Sp.a Johnny Reweghs respecteert de beslissing en is dankbaar voor haar inzet de voorbije jaren. “Een lokaal politiek mandaat met veel inzet combineren met een fulltime job is voor veel jonge mensen in de politiek vandaag enorm moeilijk. Het siert haar dat ze haar mandaat doorgeeft wegens tijdsgebrek”.