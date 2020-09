Gescheiden riolering en nieuw wegdek op verschillende plaatsen in de gemeente DDH

Glabbeek maakt werk van gescheiden riolering in de Doelagstraat en de Attenrodestraat. Het gemeentebestuur keurde de ontwerpdossiers goed. Bovendien wordt het wegdek en de riolering ook vernieuwd op andere plaatsen in de gemeente.

De meerderheid zal tegelijk alle straten vernieuwen en de omwonenden krijgen nog een uitgebreide informatie over de aansluiting op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. Ze zullen ook worden ingelicht over de juiste timing, want die is vandaag nog niet bekend. De werken zullen uiterlijk begin volgend jaar van start gaan. “Door deze samenwerking met Aquafin vernieuwen we niet alleen de oude riolering door een gescheiden riolering, maar realiseren we een nieuw aanzienlijk pakket voor waterzuivering in onze gemeente. Ook voor dit dossier kunnen we een beroep doen op een aanzienlijk pakket Vlaamse subsidies. De totale kostprijs van deze werken bedraagt 1.414.985,83 euro, dat we financieren door ruim 75% subsidies van het totaalbedrag naar ons dorp te halen. Omdat Aquafin maar in een gedeelte van de rijbaan deze werken uitvoert, herstellen ze enkel dit deel van de straat maar de gemeente zal de vernieuwing van het overige deel voor haar rekening nemen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Glabbeek voorziet hiervoor ruim 300.000 euro.