Gemeenteschool kleurde geel als steun voor de strijd tegen kinderkanker: “Elke 15 minuten krijgt een Europees gezin te horen dat hun kind aan de ziekte lijdt” DDH

25 september 2020

20u31 0 Glabbeek De gemeenteschool in Glabbeek kleurde woensdag 23 september geel als steun in de strijd tegen kinderkanker. Traditioneel is de maand september wereldwijd de periode waarin erkenning wordt gevraagd voor de kinderen en jongeren die vechten tegen kanker, maar ook voor hun families, de zorgverleners en de wetenschappers die er zich dagelijks voor inzetten.

“Nu we met zijn allen het vooral over corona hebben, dreigt de aandacht voor de kankerbestrijding een beetje in een vergeethoek te geraken. Om in herinnering te brengen dat kanker niet verdwenen is, slaan een aantal overkoepelende Europese verenigingen de handen in elkaar om het bewustzijn voor kanker bij kinderen en jongeren te vergroten en daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Dat zoiets niet overbodig is, blijkt uit de cijfers want elke 15 minuten krijgt een Europees gezin het slechte nieuws. “Per jaar zijn er 35.000 nieuwe jonge patiënten, waarvan er 6.000 sterven. Dat zijn ongeveer 200 schoolbussen, elk jaar opnieuw. Anderzijds is er hoop, want de strijd tegen kinder- en jongerenkanker levert ,door goede samenwerking, steeds betere resultaten op. Er leven momenteel bijna 500.000 langdurige overlevenden van kanker bij kinderen in Europa. Goud is de kleur waarmee we deze helden eren en daar wilden we beslist aan meedoen”, besluit Reekmans. Het initiatief in Glabbeek kwam van welzijnsschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).