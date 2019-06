Gemeenteraadslid en verkeersexperte Hilde Vanbrabant na positieve ademtest: “Vreselijk, maar dit gaat nooit meer gebeuren” Redactie

19u01 0 Glabbeek Gemeenteraadslid Hilde Vanbrabant (40) van Samen GROEN uit Zuurbemde bij Glabbeek werd maandag door de politie gecontroleerd op de Dries in Glabbeek en legde een positieve ademtest af. Ze moest haar rijbewijs voor drie uur inleveren.

De docente zetelt sinds 1 januari in de gemeenteraad van Glabbeek. Binnen haar partij profileert ze zich als verkeersexperte, tijdens de verkiezingscampagne ijverde ze voor verkeersveiligheid, vooral in de schoolomgevingen. Intussen is ze voor SamenGroen lid van de gemeenteraadscommissie verkeersveiligheid en mobiliteit en lid van de gemeentelijke verkeersraad.

Afgelopen maandag rond 18.30 uur werd Hilde staande gehouden bij een verkeerscontrole ter hoogte van zaal De Glazuur een de Dries in Glabbeek, met de intussen gekende gevolgen. De dame heeft hier enorm spijt van maar kan de klok niet meer terugdraaien. “Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt Hilde aangeslagen. “Ik heb hierin een fout gemaakt, het spijt me vreselijk. Het is een eenmalig feit, maar het had nooit mogen gebeuren. Die dag was ik even langs gegaan bij vrienden en had er iets gedronken. Ook had ik die dag nog niets gegeten. Mijn les heb ik intussen wel geleerd, dit zal me nooit nog gebeuren.”

Vanbrabant wil zich nog wel blijven inzetten voor de verkeersveiligheid. “Als mijn geloofwaardigheid hierdoor niet in het gedrang komt, blijf ik hiervoor ijveren. Dit moeten we nog bespreken binnen de partij.”