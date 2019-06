Gemeenteraad keurt uitbreiding landbouwbedrijf Vanschoubroek in Zuurbemde goed vdt

18 juni 2019

16u22 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek heeft groen licht gegeven voor de bouw van een extra varkensstal door het varkensbedrijf in Zuurbemde. De vergunning hiervoor werd kort erna ingediend. De uitbreiding van dit landbouwbedrijf komt er evenwel niet zonder slag of stoot.

Het was de bezorgdheid van de buurt dat de uitbreiding geluids- en geurhinder met zich mee zouden brengen. Zeven jaar lang werd er verzet aangetekend tegen de plannen en ook de gemeente volgde de bezwaren. “Maar het varkensbedrijf heeft zijn plannen de afgelopen jaren aangepast en moet zich intussen ook houden aan een aantal voorwaarden”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Vijf jaar lang hebben we aan een oplossing gewerkt, samen met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Landbouw.”

De twee leden van oppositiepartij Samen Groen stemden toch nog tegen. “De groene oppositie staat volledig geïsoleerd en wil de mensen vooral misleiden met beweringen alsof het hier over een megastal en industriële landbouw zou gaan”, reageert Reekmans. “De uitbreiding die nu op tafel ligt, is een nieuwe varkensstal van 800 vierkante meter die op voldoende afstand staat van alle buren en de draaglast voor de omgeving absoluut niet overstijgt. Als we zulke stallen al niet meer toelaten in een landbouwgemeente, waar kunnen onze landbouwers dan nog wel boeren?”

Wie de aanvraag wil inkijken en suggesties of bezwaar heeft, kan daarvoor nog tot midden juli op het gemeentehuis terecht.