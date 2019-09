Gemeentelijke seniorennamiddag was enorm succes vdt

27 september 2019

Het OCMW- en gemeentebestuur van Glabbeek organiseren samen met de gemeentelijke welzijn-en seniorenraad twee keer per jaar een gemeentelijke seniorennamiddag. Donderdag vond die plaats in zaal Glazuur.

Meer dan 200 senioren kwamen opdagen voor dit gezellig samenzijn met muziek van Danny Ladélo, talent uit eigen dorp, en met een stukje taart en koffie. “Als gemeentebestuur zetten we hoog in op meerdere initiatieven tegen vereenzaming en investeren we in een sociaal dorpsweefsel waarbij we ook de ouderen niet vergeten”, aldus schepen Holsbeeks. “Dankzij een samenwerking met de mindermobielencentrale zorgen we dat ook de minder mobiele senioren aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Ook bijna alle bewoners van het woonzorgcentrum den Boomgaard namen deel aan deze enorm geslaagde seniorennamiddag. En ik wil vooral de voorzitter en de leden van de gemeentelijke senioren -en welzijnsraad bedanken voor hun inzet als vrijwilliger op tal van gemeentelijke evenementen, zoals de seniorennamiddag.”