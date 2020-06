Gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen Vanessa Dekeyzer

11 juni 2020

09u07 0 Glabbeek In de gemeentebegroting is een budget van 65.000 euro voorzien voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van het huidig OCMW-gebouw en het nieuw gemeentehuis.

Schepen van Energie, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) reageert tevreden. “Deze duurzame investering wordt volledig gefinancierd met nieuwe subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius. Door de plaatsing van zonnepanelen zorgen we dat de gemeentelijke energiefactuur in de toekomst verder zal blijven dalen.”

Op een termijn van 30 jaar betekent dit voor beide gemeentelijke gebouwen een energiebesparing van ruim 300.000 euro. Eerder plaatste de gemeente ook al zonnepanelen op de daken van de nieuwe gemeenteschool die jaarlijks een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

In het nieuw gemeentehuis worden vanaf 2022 naast de gemeentediensten, ook het OCMW en de gemeentelijke bibliotheek onder gebracht. En in het huidig gebouw van het OCMW worden in 2022 nieuwe klaslokalen ingericht voor de gemeentelijke muziekschool ART. Het gebouw van het OCMW krijgt eerst nog een nieuw geïsoleerd dak en hiervoor is een budget van 35.000 euro voorzien in de gemeentebegroting.