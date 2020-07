Gemeentelijke buitenschoolse opvang en jeugddienst organiseren wekelijks vakantiewerking voor ruim 110 kinderen Kristien Bollen

18 juli 2020

16u52 0 Glabbeek In Glabbeek hebben veel gezinnen ook deze vakantie met het ruim aanbod van Glabbeek Zomert alweer heel wat opvangmogelijkheden en leuke vakantieactiviteiten voor hun kinderen. “De buitenschoolse kinderopvang (BKO) zorgt de ganse vakantie voor opvang binnen een bubbel van maximaal 30 kinderen met leuke activiteiten. De BKO vernieuwde net voor de zomer ook haar lokalen met heel wat nieuwe themahoekjes en we plaatsten een overdekte speelzone waaronder de kinderen bij slecht weer kunnen schuilen of bij enorm warm weer beschutting hebben tegen de zon” zegt jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

“Daarnaast pakten we met onze gemeentelijke jeugddienst opnieuw uit met een ruim aanbod van de grabbelpas en heel wat jeugdkampen” reageert Fien Goemans, voorzitter van de jeugdraad. “Dit jaar was het een gevarieerd aanbod met maar heel wat kampen zoals piraten en feesten, naald en draad, Ikanda met beestjes, beestenboel, een kunstatelier, een danskamp, een kleuterkamp, de Grabbelpas, een digikamp, een gamekamp, kleuterdromen, een circuskamp, move it, streetsoccer, twinkly, sparkly, shiny, stem en natuur, recycleren met jeans en een musicalstage. Door een samenwerking met High-five kunnen we voor het vierde jaar op rij veel meer variatie in ons programma steken.”

Suggesties welkom

Alle vakantieactiviteiten gaan door op de sites van de gemeenteschool en de buitenschoolse kinderopvang. “Deze sites hebben niet alleen heel wat speelmogelijkheden voor de kinderen, maar zijn vooral ook heel veilig. Wij zijn als kleine gemeente enorm fier dat we onze talrijke gezinnen dit ruim en betaalbaar zomeraanbod ook in moeilijke coronatijden kunnen blijven aanbieden. En we staan zoals steeds voor de volgende edities altijd open voor suggesties van de ouders” aldus Fien.

Ouders met suggesties mogen deze steeds sturen naar jeugdschepen Hilde Holsbeeks via mail hilde.holsbeeks@glabbeek.be