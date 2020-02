Gemeentelijke bibliotheek van Glabbeek verhuist in 2022 naar gemeentehuis



Kristien Bollen

26 februari 2020

13u12 0 Glabbeek In 2021 start de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis waarin ook de gemeentelijke bibliotheek een nieuwe huisvesting krijgt.

“Door het lager gelegen niveau in het huidig hoofdgebouw van het gemeentehuis nuttiger te gaan verbouwen krijgen we hierdoor 265 m² extra bruikbare oppervlakte voor de inrichting van de nieuwe gemeentelijke bibliotheek. Onze bibliotheek in het nieuw gemeentehuis huisvesten is qua locatie en bereikbaarheid niet alleen de beste oplossing, maar vooral ook financieel de meeste interessante optie. De Dorpspartijmeerderheid onderzocht eerst de piste om het bestaande gebouw van de bibliotheek te renoveren of deze in het OCMW-gebouw onder te brengen. Maar beide verbouwingen hadden een veel te hoge kostprijs voor een kleine gemeente als Glabbeek. In 2022 wordt het gebouw van de bibliotheek verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL voor huisvesting en krijgt de gemeentelijke muziekschool nieuwe klaslokalen in het OCMW-gebouw”, verduidelijkt schepen van bibliotheek Tom Struys (Dorpspartij).