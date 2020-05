Gemeentelijk skatepark gaat vanaf zaterdag 23 mei drie dagen per week onder toezicht open



Kristien Bollen

17 mei 2020

22u51 0

De gemeente Glabbeek begrijpt ten volle dat vele jonge skaters opnieuw op het gemeentelijk skatepark willen gaan skaten. Maar doordat het plein rond het skatepark pas recent opnieuw werd ingezaaid met gras en dat er eerst de nodige voorbereidingen voor een veilige heropening dienen georganiseerd te worden, kan het pas heropend worden op zaterdag 23 mei.

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Ook deze zoveelste plotse wijziging van de richtlijnen door de hogere overheden was alvast geen cadeau voor het gemeentebestuur. Men communiceert gisteren vanuit de Vlaamse overheid ineens de beslissing dat skateparken opnieuw mogen geopend worden onder toezicht. Maar men legt het organisatieprobleem voor dit toezicht gewoon bij de lokale besturen. Het gemeentebestuur van Glabbeek nam volgens dezelfde Vlaamse richtlijnen eerder al de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen bij de heropening van de scholen. Hier zorgden we voor heel wat hygiëne- en veiligheidsmaatregelen zodat de aparte bubbels maximaal uit elkaar blijven. Nu het skatepark gewoon heropenen zonder enige voorbereiding en toezicht zou in het kader van de richtlijnen voor de scholen gewoonweg onverantwoordelijk bestuur zijn” zegt jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

“Het gemeentebestuur ging vandaag, één dag na de beslissing van de Vlaamse overheid onmiddellijk aan de slag met de voorbereidingen voor een veilige en gecontroleerde heropening van het skatepark. Zo wordt er in de loop van volgende week een mobiele waslijn geplaatst aan het skatepark, zoals we ook eerder al plaatsten in de scholen. En de gemeente gaat de komende weken ook samenwerken met Sanny Kowalczykowski, een skateboard instructeur uit de regio die ons eerder al adviseerde bij de aanleg van ons gemeentelijk skatepark. Zij zal zorgen voor het toezicht tijdens de openingsuren en ook gratis skateboard initiatie aanbieden aan de jonge skaters die dat wensen. Het skatepark zal de komende weken enkel open zijn op woensdag van 14u tot 19u, op vrijdag van 18u tot 21u en op zaterdag van 14u tot 19u. Bij slecht weer kan er in overleg met de skateboard instructeur ook een andere dag worden afgesproken en de skaters zullen zich via een onlinegroep kunnen registreren om makkelijk en snel afspraken te kunnen maken. Het skatepark kan per tijdslot van 45 minuten gebruikt worden door maximaal 5 skaters tegelijk en elke skater moet verplicht een mondmasker dragen, de handhygiëne respecteren en voldoende afstand houden van de andere skaters. Op zaterdag 23 mei wordt het gemeentelijk skatepark in Glabbeek met voldoende garanties voor de veiligheid heropend” aldus burgemeester Peter Reekmans.