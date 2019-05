Gemeentebestuur wil dat alle Glabbeekse scholen MOS-scholen worden vdt

23 mei 2019

15u17 2 Glabbeek Op de installatievergadering van de milieuadviesraad (MAR) Glabbeek lanceerde de Dorpspartijmeerderheid een voorstel om van alle scholen in Glabbeek MOS-scholen te maken. Een MOS-school staat voor milieuzorg op school en het reduceren van de CO2-uitstoot met de hele schoolgemeenschap door duurzamer te denken en te handelen.

“In 2017 werd de gemeenteschool al een MOS-school en nu willen we vanuit de gemeente ook de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen gaan ondersteunen om ook hier MOS-scholen van te maken”, zegt gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (Dorpspartij). “De gemeente stelt zijn expertise ter beschikking voor het indienen van de subsidiedossiers voor beide scholen en wil ook ondersteunen bij het realiseren van natuurprojecten in de scholen van Bunsbeek en Kapellen.”

In de gemeenteschool van Glabbeek werd er eerder al heel wat groen aangeplant, een kippenren gebouwd, moestuinbakken ineen gestoken voor de leerlingentuin, nestkastjes opgehangen, afspanningen in kastanjehout geplaatst, een zitcirkel met boomstammen gecreëerd en een insectenhotel gerealiseerd. “Voor de inrichting van de groene speelplaats, de leerlingentuin en het insectenhotel in de gemeenteschool haalden we voor ruim 5.000 euro aan provinciale subsidies naar Glabbeek. Ook voor de scholen in Bunsbeek en Kapellen willen we subsidies naar Glabbeek halen. Wij roepen de directies en oudercomités van de scholen van Bunsbeek en Kapellen op om deze dossiers samen met het gemeentebestuur te realiseren”, aldus raadslid Vergeylen.