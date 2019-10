Gemeentebestuur start dossier heraanleg van de Walmersumstraat in Bunsbeek op Kristien Bollen

15 oktober 2019

Op de gemeenteraad van 24 oktober 2019 staat de goedkeuring van het uitvoeringsdossier voor de heraanleg van de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek. De gemeente Glabbeek gaat hier samen met Aquafin nieuwe rioleringen en weginfrastructuur aanleggen in het gedeelte van de Walmersumstraat tussen de kruispunten met de Baakstraat en de Pamelenstraat.

“De opstart van de werken is voorzien begin volgend jaar. Nadat eerder al de plannen en het aanbestedingsdossier werden goedgekeurd ging er ook al een informatievergadering voor de inwoners door. Nu dient de gemeenteraad enkel nog het financieel aandeel van de gemeente in het aanbestedingsdossier goed te keuren. De totale kostprijs van deze werken bedraagt 1.859.632,56 euro en omvat de aanleg van nieuwe rioleringen, nieuwe goten, borduren en een nieuw wegdek. Voor dit riolerings- en wegendossier krijgt Glabbeek maar liefst 1.471.464,58 euro aan Vlaamse subsidies en investeert de gemeente 388.167,98 euro met eigen middelen in fase 1 van de heraanleg van de Walmersumstraat. Fase 2 tussen de kruispunten Baakstraat en Bunsbeek-Dorp staat pas tegen 2025-2026 op de planning van Aquafin”zegt schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)