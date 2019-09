Gemeentebestuur huldigt Landelijke Gilde Bunsbeek voor 125-jarig bestaan Kristien Bollen

08 september 2019

In 1894, vier jaar na het ontstaan van de Belgische Boerenbond, werd de Boerengilde van Bunsbeek opgericht. Doorheen de jaren veranderde de Boerengilde van naam en werd het de Landelijke Gilde. In de gasttoespraken van Guy Vandepoel van de Boerenbond en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) werd gewezen op het belang van het platteland. Burgemeester Peter Reekmans benadrukte in zijn huldigingstoespraak het belang van verenigingen in een dorp, maar hij hield tegelijk een scherp pleidooi voor de verdediging van ons platteland. Hij verwees onder andere naar de plattelandsmotie die hij en de burgemeester van Linter opmaakte en die intussen al gesteund wordt door maar liefst 40 Vlaamse plattelandsgemeenten. In de plattelandsmotie vragen alle gemeenten meer aandacht voor het platteland. Voor de burgemeester van Glabbeek is het duidelijk, laat mensen vrij om te bepalen waar ze willen wonen of dit nu in de stad of het platteland is. In Glabbeek rees er onlangs protest tegen de bouw van een nieuwe varkensstal, ook hierover was de burgemeester zeer duidelijk, in Glabbeek zal landbouw en fruitteelt alle groeikansen blijven krijgen en het gemeentebestuur zal nooit buigen voor klachten van enkelingen.