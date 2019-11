Gemeentebestuur gaat vergunning voor uitbreiding van varkensstal afleveren, actiecomité belooft zich verder te verzetten Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

12u09 0 Glabbeek Maandag neemt het schepencollege een beslissing in het dossier van de uitbreiding van het landbouwbedrijf van Gert Vanschoubroek in Zuurbemde. Dat sleept al tien jaar aan. “Ons besluit staat eigenlijk al vast. We gaan de vergunning afleveren”, laat burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) weten. En daar is de actiegroep ‘Voor een leefbaar Zuurbemde en Glabbeek’ allesbehalve blij om.

“Als de uitbreiding groen licht krijgt, zou er plaats zijn voor maar liefst 5.727 zeugen en biggen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met nu”, zeggen Raf Smolders en Kathleen Ooms van het actiecomité. “Als je daar nog eens het vlak naast gelegen varkensbedrijf van Peter Vanschoubroek bijtelt, zouden er op enkele tientallen meters van woningen meer dan 10.000 zeugen en biggen gehouden worden.”

“Het feit dat een overgrote meerderheid in de gemeenteraad de uitbreidingsplannen goedkeurde, bewijst dat we als landbouwgemeente onze landbouw absoluut alle kansen blijven geven”, reageert burgemeester Reekmans. “De groene oppositie staat volledig geïsoleerd en wil de mensen vooral misleiden met beweringen alsof het hier over een megastal en industriële landbouw zou gaan. Het is intussen overduidelijk dat het protest enkel georganiseerd wordt door een actiecomité dat bestaat uit één vrouw, die bovendien politiek actief is binnen de groene oppositiepartij Samen. De uitbreiding die nu op tafel ligt, is een nieuwe varkensstal van 800 vierkante meter die op voldoende afstand staat van alle buren en de draaglast voor de omgeving absoluut niet overstijgt. Als we zulke stallen al niet meer toelaten in een landbouwgemeente, waar kunnen onze landbouwers dan nog wel boeren?”

Stikstofproblematiek

Maar volgens het actiecomité gaat het hier om een industriële varkensteelt die niet thuishoort tussen de twee dorpskernen van Glabbeek en Zuurbemde. “Dat er geen enkele ernstig onderzoek is gebeurd naar alternatieve uitbreidingsplaatsen, is onbegrijpelijk en volgens de buurtbewoners ook in strijd met de milieuwetgeving”, zeggen Raf en Kathleen. “Op het moment dat de Vlaamse media bijna dagelijks berichten over klimaatverandering, herbebossing, betonstop en overbemesting en op het moment dat Nederland poogt om de stikstofproblematiek, die kleiner is dan in Vlaanderen, aan te pakken en de veestapel te verkleinen, wil Glabbeek dan toch de uitbreidingsplannen van het grootste varkensbedrijf in de gemeente goedkeuren. Wij zullen ons blijven verzetten.”

Maar of dat verzet veel zal opleveren, betwijfelt burgemeester Reekmans ten zeerste. “Men kan in beroep gaan bij de provincie zoals bij elke vergunning, maar de adviezen van het Agentschap Landbouw en Natuur en Bos zijn beide positief en zelfs bindend dus ik zie de provincie in beroep niet gaan voor een weigering.”