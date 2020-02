Gemeente wacht op akkoord met kerkfabriek voor de heraanleg van de parking aan de Glazuur



Kristien Bollen

22 februari 2020

09u16 0 Glabbeek De kerkfabriek van Glabbeek is eigenaar van de parking voor de pastorij aan de Glazuur. Sinds de aanleg van deze parking in 1980 heeft deze intussen al 40 jaar een openbaar karakter en werd ze steeds onderhouden door de gemeente Glabbeek, waardoor de gemeente hierop een erfdienstbaarheid heeft verworven.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Omdat de parking al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar vooral enorm belangrijk is als stap-stop-parking voor het brengen en ophalen van de kinderen van de gemeenteschool wil de gemeente investeren in de heraanleg van de parking. Bij de start van dit schooljaar werd de dolomiet van de parking al voor de zoveelste keer vernieuwd door de technische dienst van de gemeente. Maar vandaag zit de parking alweer vol met putten, waardoor enkel het herstellen van de bovenlaag van de parking geen nut meer heeft. De gemeente heeft in de meerjarenbegroting een budget voorzien voor de heraanleg van deze parking, maar kon de voorbije periode spijtig genoeg hierover geen akkoord bereiken met de kerkfabriek. De gemeente wenst namelijk eerst de erfdienstbaarheid van het openbaar karakter van deze parking te officialiseren in een notariële akte alvorens hierin opnieuw heel wat belastinggeld te investeren. Terwijl elke inwoner weet dat deze parking al sinds de eerste dag een openbaar karakter heeft weigert de kerkfabriek deze erfdienstbaarheid met de gemeente te officialiseren. Doordat de gemeente jaarlijks heel wat belastinggeld in de werking van de kerkfabrieken investeert vinden we het logisch dat ook de eigendommen van de kerkfabriek in de toekomst ter beschikking blijven staan van alle inwoners. Wij proberen als gemeente alsnog een oplossing te bereiken met de kerkfabriek, anders moeten we deze erfdienstbaarheid via een gerechtelijke procedure laten officialiseren. Want uiterlijk in 2021 willen we eindelijk deze parking grondig gaan heraanleggen omdat we heel wat klachten van buurtbewoners krijgen over het stof dat de dolomiet van de parking veroorzaakt. Maar ook heel wat gebruikers mijden meer en meer de parking door de putten erin, die steeds talrijker worden” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)