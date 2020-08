Gemeente vraagt AWV Vlaams-Brabant aangepaste omleiding voor niet lokaal zwaar vervoer



Kristien Bollen

21 augustus 2020

17u36 0 Glabbeek Sinds de start van de werken op de steenweg Tienen-Diest (N29) ter hoogte van Bekkevoort en Kortenaken krijgt de gemeente Glabbeek heel wat klachten van bewoners over de enorme toename van doorgaand zwaar vervoer.

“Uiteraard kan lokaal zwaar vervoer de huidige omleidingen blijven volgen, maar we stellen vast dat het merendeel van het zwaar transport dat sinds de werken door onze dorpskernen rijden geen lokaal vervoer is, maar doorgaand zwaar vervoer dat via de afrit Bekkevoort richting Tienen en Sint-Truiden rijdt” zegt burgemeester Peter Reekmans. “Deze week reed er zich nog een uitzonderlijk transport dat normaal de N29 neemt zich compleet vast in deelgemeente Kapellen en was het niet eenvoudig om dit transport te laten omkeren. Daarom vragen we AWV Vlaams-Brabant om extra omleidingen voor alle niet lokaal zwaar vervoer te voorzien op de autosnelweg E314. Dit is eenvoudig te realiseren door een afslagverbod voor niet lokaal zwaar vervoer +3.5 ton te voorzien op de afrit 24 in Bekkevoort. Door hier een duidelijke omleiding te voorzien via de afritten 22 en 23 Aarschot/Tielt-Winge voor alle doorgaand vervoer +3.5 ton kan dit zwaar vervoer perfect omgeleid worden richting Tienen en Sint-Truiden via andere gewestwegen zoals de Aarschotsesteenweg in plaats van door de dorpskernen. Onze wegen zijn trouwens niet geschikt voor deze enorme toename van zwaar vervoer. Door de werken aan de ring van Tienen werden er al heel wat wegen kapot gereden in onze andere deelgemeenten. Dit gaan we nu niet opnieuw laten gebeuren, daarom vragen we AWV Vlaams-Brabant om hun omleidingen te herbekijken en een omleiding te voorzien voor alle doorgaand verkeer -3.5 ton en eentje voor +3.5 ton. Alle lokaal zwaar vervoer kan uiteraard wel de -3.5 ton omleiding blijven nemen.”