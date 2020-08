Gemeente vond al 28 oude foto’s en kon drie schilderijen van gewezen burgemeesters uit een privécollectie kopen



Kristien Bollen

27 augustus 2020

13u40 3 Glabbeek Dankzij voorbereidend werk van de Heemkundige Kring kreeg de gemeente zicht op alle gewezen burgemeesters, ook van de deelgemeenten Glabbeek-Zuurbemde, Attenrode-Wever, Bunsbeek en Kapellen van 1800 tot vandaag. Intussen is burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) al geruime tijd druk bezig om foto’s van deze vroegere burgemeesters te verzamelen.

“De voorbije weken slaagde ik er al in om maar liefst 28 oude foto’s van gewezen burgemeesters te kunnen verzamelen via afstammelingen. Die worden nu door een fotograaf gedigitaliseerd zodat ze uitvergroot kunnen worden en binnenkort allemaal een mooie plaats krijgen tegen de muren van het gemeentehuis. Maar tijdens mijn zoektocht vond ik ook drie prachtige schilderijen uit eind 19de en begin 20ste eeuw in privécollecties. Het gaat om de families de l’Escaille de Lier en de Turck de Kersbeek van wie er de voorbije twee eeuwen maar liefst 5 burgemeesters waren. Het gaat om mooie waardevolle schilderijen van baron Theodoor de Turck de Kersbeek, die burgemeester van Attenrode-Wever was van 1891 tot 1905, van baron Karel de Turck de Kersbeek, die burgemeester van Attenrode-Wever was van 1914 tot 1919 en van baron Paul de l’Escaille de Lier, die burgemeester was van 1927 tot 1936. De gemeente kon deze drie grote schilderijen - die nog in perfecte staat zijn - aankopen voor de prijs van 2.000 euro op voorwaarde dat deze kunstwerken publiek tentoongesteld worden op het gemeentehuis zodat inwoners ze permanent kunnen bezichtigen”, zegt burgemeester Peter Reekmans.