Gemeente voert fors investeringsbeleid: schulden dalen en geen enkele stijging van belastingen Kristien Bollen

16 december 2019

10u07 5 Glabbeek Het financieel berekend Dorpspartijverkiezingsprogramma “Het Dorpsplan 2.0” vormde de basis van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2025. “Deze meerjarenbegroting van de Dorpspartijmeerderheid zal op de gemeenteraad van 19 december goedgekeurd worden”, aldus burgemeester Peter Reekmans.

“Wij blijven ook de komende jaren een fors investeringsbeleid voeren, wij blijven enorm veel subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek halen, wij laten de schulden dalen, wij laten de spaarpot van de gemeente aangroeien, het budget heeft elk jaar een ruim overschot en geen enkele belasting gaat omhoog. Wij zijn als Dorpspartijmeerderheid enorm fier op dit sterk financieel beleid en vinden het uitermate belangrijk dat elke inwoner op de hoogte is en blijft van hoe wij als gemeentebestuur met de centen omgaan”, aldus burgemeester Peter Reekmans.

16.185.000 euro investeringen

Glabbeek zal de komende vijf jaren opnieuw een fors investeringsbeleid voeren en voor 16.185.000 euro aan investeringen doen. Om deze te financieren haalde het gemeentebestuur hiervoor maar liefst 12.840.973 euro Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies naar Glabbeek.

Zo komen er nieuwe fietspaden en een nieuw lokaal fietsnetwerk, blijft de gemeente investeren in het vernieuwe van verkeers- en wegsignalisatie voor een verkeersveilige omgeving. Ook pakt de gemeente in 23 straten wegenwerken aan om bodemerosie en wateroverlast tegen te gaan. Het dorp zal duurzamer worden door de vervanging van de straatverlichting door energiezuinige led’s, komen er zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en kom er 20 hectare bos bij. Verder komen er onder meer nog sociale woonwijken en een zorgcampus maar ook een nieuw speelbos.

Tussen 2020 en 2025 vervallen er voor 2,5 miljoen euro aan oude leningen en wordt er maar 2 miljoen euro opnieuw geleend, waardoor de schulden van de gemeente zullen dalen tot 680 euro schuld per inwoner tegen 2025. Glabbeek heeft bovendien vandaag al de laagste schuld per inwoner van alle gemeenten in Oost-Brabant en de schulden zijn bovendien quasi de helft maar van het Vlaams gemiddelde van 1.371 euro per inwoner. Ter vergelijking: de totale schuld per inwoner vandaag met de buurgemeenten: Glabbeek (770 euro), Tienen (1.653 euro), Kortenaken (1.476 euro) en Bekkevoort (1.752 euro).

De gemeentelijke spaarpot groeit aan tegen 2025

Het gecumuleerde budgettaire resultaat (spaarpot van de gemeente) in het laatste jaar van het meerjarenplan zal ruim 2.900.000,00 euro zijn. Ter vergelijking: bij het begin van de eerste bestuursperiode van de Dorpspartij in 2013 was het gecumuleerde budgettair resultaat 2.532.847,19 euro en na 6 jaar Dorpspartijbeleid in 2018 was het gecumuleerde budgettair resultaat 2.138.329,30 euro.

De gemeente Glabbeek heeft jaarlijks een werkingsbudget van ruim 9,5 miljoen euro. De autofinancieringsmarge (AFM) van een gemeente is het verschil tussen het saldo dat de gemeente jaarlijks vanuit zijn werking overhoudt en de aflossingen van leningen. Deze AFM geeft aan of de financiën van het bestuur duurzaam in evenwicht zijn en of de gemeente in staat is haar leningslasten te dragen vanuit het overschot uit de gewone werking. De AFM moet van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan. Onder Dorpspartijbeleid is er ook deze legislatuur opnieuw elk jaar een overschot, wat een uitzondering is, maar wel een toonbeeld van een gezond financieel doordacht beleid.

Goedkoopste in ruime regio

De Dorpspartijmeerderheid zal bovendien geen enkele gemeentelijke belasting doen stijgen de komende jaren. En ook de komende jaren blijft een eigendom bezitten in Glabbeek het goedkoopste in de ruime regio. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ook vanaf 2020 in Glabbeek het laagste in de regio en blijven minder dan het Vlaams gemiddelde. Vergelijking onroerende voorheffing: Glabbeek (1.200 opcentiemen), Bekkevoort (1.400 opcentiemen), Kortenaken (1.475 opcentiemen), Tienen (1.500 opcentiemen) en het Vlaams gemiddelde (1.391 opcentiemen).